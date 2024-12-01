انطلاق أكبر مشروع لتعزيز إنتاج حقل حاسي الرمل

أشرف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، اليوم الأحد، على إطلاق مشروع إنجاز منشآت لتعزيز مكمن حاسي الرمل - المرحلة الثالثة - الخطوة الثانية، وفق صيغة الهندسة والإمداد والبناء.

وأوضح حشيشي، في كلمة له بهذه المناسبة، إن "الهدف الأساسي لهذا المشروع الإستراتيجي إنَّما يكمن في مواكبة النضوب الطبيعي لمكمن حاسي الرمل للغاز وتعزيز قدراته، بما يُمكّن من ضمان استمرارية الإنتاج". وأكد حشيشي، أمام إطارات المجمع وممثلي الشركاء الاقتصاديين المساهمين في إنجاز هذا المشروع، على أن "هذه الكمية الحيوية من إنتاج المكمن لا تعد دعامة أساسية لتلبية احتياجات السوق الوطنية، فحسب، بل تأتي لتعزز أيضا قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا الدولية تجاه شركائنا، مما يُرسّخ مكانة سوناطراك، بوصفها شريكا موثوقا ومزوّدا رئيسيا في السوق العالمية للطاقة".

ويتضمن هذا المشروع المتكامل لإنجاز منشآت لتعزيز قدرات المركب - حسب توضيحات الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك - جملة من الأعمال المتخصصة "على غرار إنشاء ثلاثة طوابق ضغط على مستوى المحطات المركزية والشمالية والجنوبية، بإجمالي 20 شاحنا توربينيا، بالإضافة إلى إعادة تكييف شبكة تجميع الغاز الحالية".

كما تشمل هذه الأشغال أيضا، إنشاء ثلاث وحدات لإزالة الزئبق من المكثفات، وتوحيد خطوط المعالجة بين وحدات إنتاج المكمن، من جهة، وعمليات ربط المرافق الحيوية، مثل شبكة المياه المخصصة لمكافحة الحرائق، ونظام هواء الأدوات وهواء الخدمة، ونظام الشعلة، ونظام الدييزل، ونظام النيتروجين، من جهة أخرى، بما يؤمّن التكامل بين العمليات ويضمن استمرارية الأداء".

وبخصوص الآجال المتوقعة للانتهاء من أشغال هذا المشروع، كشف حشيشي، في تصريح صحفي عقب إعطاء إشارة انطلاق أشغال الهندسة المدنية، أنها تقدّر بـ33 و36 و39 شهرا، على التوالي، بالنسبة للمحطات المركزية والشمالية والجنوبية، إذ ينتظر الشروع في تشغيل طوابق التعزيز المذكورة تباعا في أكتوبر 2026، وجانفي 2027، وأفريل 2027.

وقد بلغت تكلفة إنجاز هذا المشروع، 2.3 مليار دولار، حسب ما أوضحه مدير المشروع، صادق سنوسي، الذي قدم عرضا تضمن كل مراحل الإنجاز .

وللإشارة، فإن مجمع سوناطراك، قد أطلق هذا المشروع، حسب التوضيحات المقدمة من قبل المدير الجهوي للمجمع بحاسي الرمل، يوسف لوصيف، بموجب عقد شراكة مع اتحاد شركات بيكر هيوز، ونوفو بينيون إنترناشيونال إس.آر.إل، وتيكنيمونت إس.بي.أي، الأخير الذي تم إبرامه بتاريخ 23 ماي 2024.