نسخة روسية لموقع وكالة الأنباء الجزائرية

احتفلت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد، بالذكرى الـ63 لتأسيسها، والمصادفة للفاتح ديسمبر من كل سنة.

ونظمت الوكالة، بالمناسبة، بمقرها، احتفالية أشرف عليها، محمد مزيان، وزير الاتصال، وحضرها مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، كمال سيدي السعيد، ومديرو كل من وكالة الأنباء والتلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية.

مراسم الاحتفالية استهلت بزيارة وتفقد مختلف مصالح وكالة الأنباء، إذ كانت مناسبة لإطلاق نسخة الموقع الإلكتروني للوكالة باللغة الروسية، كما كانت المناسبة، أيضا، سانحة لتكريم عديد الصحفيين المتقاعدين الذين اشتغلوا بالوكالة.