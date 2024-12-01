جديد محطات تحلية مياه البحر

ستشهد نهاية السنة الجارية دخول حيز الخدمة خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر، إذ ستصل نسبة تزويد المواطن بالماء الشروب، بفضل هذه المحطات، إلى 42 %، بداية 2025، وإلى 60 % في غضون سنة 2030، حسب ما كشف عنه سفيان زعميش، مدير التطوير بالشركة الجزائرية للطاقة، فرع مجمع سوناطراك.

وأوضح زعميش، اليوم الأحد، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن "الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في المجال، فبعد أن كانت البداية بالاستعانة بشركاء أجانب لإنجاز، استغلال وصيانة محطات التحلية، ستكون المحطات الخمس الجديدة جزائرية مئة بالمئة، وسيتم استلامها نهاية 2024، في آجال قياسية وصلت 25 شهرا، وذلك على مستوى ولايات الطارف، بومرداس، بجاية، تيبازة ووهران، بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 300 ألف متر مكعب في اليوم، بغلاف مالي يتراوح بين 2,2 و2,4 مليار دولار".

وقال ذات المتحدث إنه "بما أن تكلفة هذه المشاريع باهظة جدا، بدأت الجزائر تستثمر في إنتاج المعدات الخاصة بها وصيانتها من قبل شركات جزائرية، وأخرى بالشراكة مع متعاملين أجانب، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بدأ مجمع سوناطراك بتنفيذ مخطط تكويني مع الجامعات ومؤسسات التكوين المهني لتزويد هذه المحطات بيد عاملة جزائرية مؤهلة".