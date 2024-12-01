تبون ينتقد "الانتقائية الأممية"

جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التزام الجزائر، الثابت بـ"دعم كل جهد يُسهم في التعبير بصوت واحد وموحّد عن مصالح القارة الإفريقية".

وأوضح الرئيس في كلمة له، اليوم الأحد، قرأها أحمد عطاف، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، خلال افتتاح أشغال الدورة الحادية عشرة من ندوة وهران رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا "مسار وهران"، أن هذا الحدث الذي لا يمثل مجرد اجتماع، بل يحمل رمزية الالتزام، ودلالة الوحدة، ورسالة للعالم أجمع أن إفريقيا عازمة، إفريقيا موحدة، إفريقيا قادرة على إسماع صوت واحد، قوي، مدوٍ ومؤثر على مستوى أعلى سلطة في المنظومة الدولية".

وقال رئيس الجمهورية: "إن العالم اليوم يعيش على وقع تحولات عميقة وتوترات متزايدة، تدفع بالمنظومة الدولية نحو مفترق طرق حاسم، وتابع: "لقد أضحت الانتقائية في تحديد الأولويات الأممية والتلاعب بالمبادئ التي يفترض أن توحد البشرية، أمرا يعزز من تهميش قارتنا الإفريقية ويضعها في ذيل الاهتمامات الدولية.

ولنا في فلسطين الجريحة خير كاشف عن الدوس على الشرعية الدولية، وأحسن دليل على عمق الهوة الفاصلة بين المبادئ المعلنة والتطبيق الفعلي". وأوضح رئيس الجمهورية: "إن هذا الواقع الخطير لا يهدد مصير دولة بعينها فحسب، بل يلقي بتبعاته على مستقبل المنظومة الدولية برمتها. وإن قارتنا الإفريقية، التي عانت تاريخيا من شتى أنواع الاضطهاد والظلم والتهميش، لن تقبل بأن تكون ضحية لهذه الانتقائية الجديدة".

كما أكد الرئيس تبون أن "الجزائر تتعهد بمواصلة جهودها في هذا الصدد، خلال السنة الثانية من ولايتها بذات المجلس، إلى جانب أشقائها من جمهوريتي سيراليون والصومال".