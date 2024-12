Syrie: Alep aux mains des "milices armées"

En parallèle des frappes aériennes syriennes sur les zones rurales d'Idlib et de Hama, les dernières heures ont été marquées par des développements majeurs en Syrie, après que les milices armées aient lancé ce qu'elles ont appelé l’opération "dissuasion de l’agression », et ont rapidement pris le contrôle de vastes zones dans les gouvernorats d'Idlib et d'Alep, au nord-ouest du pays, selon l'agence Anadolu.

D'après la même source, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a confirmé, ce dimanche, que "ces factions ont pris le contrôle des villes de Khanasir et Al-Safira, ainsi que de la route Alep-Damas, connue sous le nom de M5, de l'aéroport de Kweires dans la banlieue d'Alep, en plus de plusieurs autres positions militaires aux abords d'Alep".

Les milices armées ont annoncé avoir pris, samedi soir, le contrôle de l'aéroport international d'Alep, après que certaines sources aient rapporté plus tôt que l'armée syrienne avait remis l'aéroport et plusieurs positions dans la ville d'Alep aux Forces démocratiques syriennes (FDS) avant de se retirer.

Les milices ont également déclaré avoir pris le contrôle de l'intégralité des frontières administratives de la province d'Idlib, après leur prise de la ville stratégique de Maaret al-Numan, au sud de la province, ainsi que d'autres villes et villages. Elles ont ajouté qu'elles avaient lancé une nouvelle offensive dans la campagne de Hama (centre du pays), en prenant le contrôle des villes de Morek, Taybat al-Imam, Helfaya et Souran, avant d'annoncer qu'elles s'étaient infiltrées dans la ville de Hama, forçant les troupes du régime à fuir.