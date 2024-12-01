"نخبتنا العسكرية أفضل نموذج يحتذى به"

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، رسالة تهنئة، إلى المنتخب الوطني العسكري، لإحرازه المرتبة الثانية في الألعاب الإفريقية العسكرية بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

وقال رئيس الجمهورية، في الرسالة: "يحدوني شعور بسعادة غامرة وفخر كبير بعد النتائج التي حققها منتخبنا الوطني العسكري لألعاب القوى في الألعاب الإفريقية العسكرية لإحرازهم المرتبة الثانية إفريقيًا بـ 96 ميدالية منها 53 ذهبية"، مؤكدا أن "هذه النتيجة تعكس المستوى العالي والاحترافي لنخبتنا العسكرية ومستوى التكوين الذي يخضع له كل أفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني في مختلف الأسلحة."

وأضاف الرئيس تبون، أنه "ليست المرة الأولى التي تُشرّف فيها نخبتنا العسكرية الجزائر والجيش الوطني الشعبي في المحافل الرياضية إقليميا وعالميا"، داعيا باقي الفرق الوطنية لإعلاء الراية الوطنية خاصة وأن النتائج المحققة في منحى تصاعدي مستمر من مشاركة إلى أخرى"، معتبرا أن "نخبتنا العسكرية أفضل نموذج يُحتذى به".

وفي ختام رسالته، هنأ الرئيس تبون، "كل من شارك في هذا النصر من ضباط وضباط صف ورجال صف وإطارات الجيش الوطني الشعبي على كل المستويات وكل من ساهم في إعلاء الراية الوطنية كلًا باسمه ورتبته".