وفاة شاب متسمما بالغاز في عين وسارة

توفي شاب في عقده الثاني اليوم الأحد، نتيجة تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من طابونة في مسكن بطريق القرنيني بعين وسارة، الحادث وقع في الساعة 12:25، حيث تدخلت فرق الإسعاف التابعة للحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين من جنس ذكر، أحدهما يبلغ من العمر 25 عامًا والآخر 38 عامًا، حيث تم نقلهما إلى مستشفى النقيب سعداوي المختار في حالة حرجة. ورغم الجهود الطبية، توفي الشاب البالغ من العمر 25 عاما بعد وصوله إلى المستشفى، بينما لا يزال الشخص الآخر في حالة مستقرة ويتلقى العلاج اللازم.