رئيس المجلس الإسلامي الأعلى يستقبل السفير السعودي

استقبل رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، الدكتور مبروك زيد الخير، صبيحة اليوم الأحد، بمقر المجلس، سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، الدكتور عبد الله بن ناصر البصيري.

جاءت هذه الزيارة في إطار تهنئة الأستاذ مبروك زيد الخير بمناسبة توليه رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى.

وكان اللقاء فرصة سانحة للتأكيد على أواصر الأخوة التي تجمع البلدين الشقيقين. كما استعرض الطرفان مختلف جوانب العلاقات الثنائية التي تجمعهما وسبل تعزيزها وتفعيلها.

وأعرب السفير البصيري، عن اعتزازه بمتانة العلاقات السعودية والجزائرية، مبديا استعداده للمزيد من التعاون في كل ما يخدم مصلحة البلدين.