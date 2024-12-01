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مجتمع

المدية: تفكيك شبكة مختصة في سرقة الكوابل الهاتفية

1 ديسمبر 2024 ()

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تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن ولاية المدية من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 24و 25سنة ينحدرون من إحدى الولايات المجاورة تمتهن سرقة الكوابل النحاسية الخاصة بشبكة الهاتف.

وتعود القضية إلى ورود معلومات بتعرض شبكة الكوابل الهاتفية بأحد أحياء مدينة المدية لفعل السرقة، لتباشر عناصر الفرقة عملية البحث والتحري أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم كانوا على متن شاحنة صغيرة وبصدد الشروع في عملية السرقة .

وبعد تفتيش المركبة تم حجز المعدات التي كانت تستعمل في عمليات السرقة من بينها منشارين، قاطع أوراق، قارروة غاز مسيلة للدموع بالإضافة إلى سكين من الحجم الكبير .

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا عن قضايا تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجنحة محاولة السرقة المقترنة بظرف ليلي والتعدد وحمل أسلحة بيضاء مع استحضار مركبة، تخريب واتلاف وصلات المواصلات السلكية و اللاسلكية.

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