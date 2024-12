Attaf s'entretient avec des homologues africains et des responsables d'organisations internationales

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a eu ce dimanche à Oran plusieurs entretiens bilatéraux avec des responsables d'organisations internationales et africaines ainsi qu'avec ses homologues africains, lit-on dans plusieurs communiqués du ministère des Affaires Etrangères.

En marge de la 11e Conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, Ahmed Attaf, a tenu dimanche à Oran des entretiens bilatéraux avec le Secrétaire exécutif de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE), Robert Floyd.

Les discussions ont porté sur l'état actuel et les perspectives des relations entre l'Algérie et l'OTICE, ainsi que sur les moyens de collaborer pour garantir une plus grande implication des pays africains dans les activités de coopération menées par l'Organisation, notamment en tirant profit des opportunités précieuses offertes par le Processus d'Oran.

Ahmed Attaf a également tenu des discussions bilatérales avec le Commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Bankole Adeoye.

Cette rencontre a été consacrée à l'examen des relations de coopération entre l'Algérie et l'Union africaine dans les domaines liés à la paix et à la sécurité, ainsi qu'à la mise en lumière de l'appui apporté par l'Algérie aux institutions africaines qu'elle accueille, tels que le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme et le Mécanisme de coopération policière de l'Union africaine (Afripol).

Ahmed Attaf s’est également entretenu avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République de Djibouti, Mahmoud Ali Youssouf.

Lors de cette rencontre, tenue en marge des travaux du 11e Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, organisé les 1 et 2 décembre à Oran, M. Ahmed Attaf et son homologue djiboutien, qui préside cette année les travaux du Processus d'Oran, en raison de la présidence tournante de Djibouti au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ont discuté des sujets inscrits à l'ordre du jour du Séminaire.

Les deux parties ont également salué l'importance du Processus d'Oran, qui a permis de renforcer la coordination bilatérale face aux défis croissants auxquels sont confrontés les pays africains, et ont exploré les moyens de valoriser les acquis récents du continent africain, tels que l'adhésion au G20 et la dynamique positive concernant les revendications africaines pour la réforme du Conseil de sécurité.

Ahmed Attaf s’est également entretenu avec le ministre des Affaires étrangères de la République d'Ouganda, Odongo Jeje Abubakar.

La rencontre a permis de passer en revue les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays et les moyens de les hisser à des niveaux supérieurs, dans le cadre des préparatifs de la tenue de la prochaine session de la Commission mixte, prévue au cours du premier semestre de l'année 2025.