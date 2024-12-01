شرطة الجلفة توجه نداء للجمهور

وجهت مصالح أمن ولاية الجلفة، اليوم الأحد، نداءً للجمهور، بخصوص شخصين متورطين في عدد من الجرائم المتعلقة بالتزوير والاحتيال.

وجاء في النداء: " طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، وتنفيذا للإنابة القضائية الصادرة عن السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الجلفة الغرفة الثانية تنهي مصالح أمن ولاية الجلفة إلى علم المواطنين أن الشخصين الظاهرين في الصورة، كل من المدعو (م. ر)، (ر. ل) مشتبه فيهما في تورطهما في جناية تقليد الأختام واستعمالها، جنحة التزوير واستعمال المزور في المحررات الإدارية، جنحة انتحال اسم الغير، جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.

في هذا الصدد، وجهت مصالح أمن ولاية الجلفة، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالفي الذكر، سواء تعامل معهما شخصيا أو له معلومات بصفته شاهدا التوجه إلى مكتب السيد قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة الجلفة لسماعه كضحية أو الإدلاء بشهادته في قضية الحال".