عملية نوعية للمقاومة وتهديها للشهيد السنوار (فيديو)

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مشاهد من تنفيذها لكمين عسكري مركب ضد قوات الاحتلال الصهيوني في محيط مفترق برج عوض، داخل حي الجنينة شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد، مرحلة الإعداد والتخطيط للكمين، حيث قال أحد قادة المجموعة المنفذة، أن العملية انتقاماً وانتصاراً لدماء الشهيد القائد يحيى السنوار، الذي ارتقى مشتبكاً على ثرى مدينة رفح.

وأظهرت المشاهد عملية قنص، استهدفت 3 جنود صهاينة، قرب إحدى دباباتهم، وقد وثقت المشاهد سقوط أحد الجنود أرضاً فور إصابته برصاص قناص القسام بشكلٍ دقيق.

#عاجل كتائب القسام تنشر مشاهد لكمين محكم في مدينة رفح تحت عنوان "الانتصار لدماء السنوار" pic.twitter.com/CoxdVcOPCk — Arab-Military (@ashrafnsier) December 1, 2024

وبعد ذلك، تمكن أحد المقاومون من استهداف دبابة صهيونية من طراز "ميركافاه" بقذيفة الياسين 105، وإصابتها بشكلٍ مباشر ما أدى لتدميرها.

ثم استهدف أحد المقاومون جرافة عسكرية صهيونية من طراز D9 بقذيفة الياسين 105، فيما وثقت المشاهد اشتعال النيران فيها، وفي أعقاب ذلك تقدمت قوة صهيونية مكونة من 6 جنود وتحصنت داخل أحد المباني، ليتم استهدافهم بقذيفة مضادة للأفراد وإصابة المبنى الذي يتحصنون به.

واختتمت المشاهد، بلقطة تصويرية لإطلاق قضيفة مضادة للدروع، مع عبار "ترقبوا الكمين الثاني".