الفريق أول السعيد شنڨريحة يهنئ النخبة العسكرية

هنأ الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني، اليوم الأحد، النخبة الرياضية الوطنية العسكرية التي حققت 96 ميدالية في الألعاب الإفريقية العسكرية المقامة بمدينة أبوجا بدولة نيجيريا، منها 53 ميدالية ذهبية و22 فضية و21 برونزية.

وقال إن هذه النتائج المشرفة جدا تعكس عزيمتكم وكفاءتكم وتحضيراتكم الجيدة لتمثيل وطنكم والجيش الوطني الشعبي أحسن تمثيل في هذه المنافسة الدولية. شرفتم الجزائر والجيش الوطني الشعبي، هنيئا لكم ومزيدا من التألق في قادم المحافل الدولية..

وحل الوفد الرياضي العسكري بأرض الوطن مساء اليوم قادما من العاصمة النيجيرية أبوجا ، و كان في استقباله كل من السيد وليد صادي وزير الرياضة ،والسيد اللواء حسنات بلقاسم رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي،

وكانت النخبة الوطنية قد شاركت في الطبعة الثانية للألعاب الإفريقية العسكرية لمنظمة الرياضة العسكرية في إفريقيا، التي جرت وقائعها بمدينة أبوجا بنيجيريا في الفترة من 18 إلى 30 نوفمبر ب118رياضيا في 10 تخصصات رياضية.

وتنافس في الالعاب 22 منتخبا إفريقيا عسكريا في مختلف المنافسات والتخصصات الرياضية و حصدت النخب الرياضية العسكرية الجزائرية 96 ميدالية لتحتتل المرتبة الثانية بعد البلد المنظم.