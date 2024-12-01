عجالي يتوج مع حافيا

توج المدرب الجزائري لخضر عجالي بأول لقب في تاريخه كمدرب رئيسي بعد قيادته حافيا كوناكري الغيني للفوز بلقب كاس الرابطة في النهائي الذي جمعه اليوم بنادي رونيسانس.

وانتهى اللقاء في وقته الاصلي والاضافي بنتيجة هدف في مى شبكة، حيث كان حافيا السباق لافتتاح مجال التسجيل، ثم عدل رونيسانس النتيجة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لحافيا كوناكري بثلاثة لاثنان.

وتمكن لخضر عجالي من وضع بصمته رفقة حافيا كوناكري بعد ثلاثة اشهر من توليه زمام العارضة الفنية، حيث التحق بالفريق الغيني في ال15 سبتمبر الماضي.

وسبق لعجالي ان عمل في عدة أندية جزائرية كمساعد وكمدرب رئيسي في أندية مولودية بجاية وشبيبة القبائل ونصر حسين داي وآخر تجربة كانت رفقة منتخب تنزانيا في الطاقم الفني الذي كان يقوده عادل عمروش وقاد تنزانيا للتأهل الى نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي لم يشارك فيها عجالي وغادر قبل بدايتها لخوض تجربة اخرى في البطولة الكويتية.