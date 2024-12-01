الرابطة الأولى: مولودية الجزائر تخفق في خطف الريادة

ضيع فريق مولودية الجزائر، فرصة خطف صدارة بطولة الرابطة المحترفة الأولى" موبيليس" لكرة القدم مؤقتا، عقب اكتفائه بالتعادل (0-0) في خرجته إلى سطيف اليوم الأحد، أمام الوفاق المحلي لحساب الجولة الـ 11، في الوقت الذي أكد فيه شباب بلوزداد صحوته بعد فوزه داخل قواعده أمام أولمبي الشلف 2-0.

وشهدت مباراة وفاق سطيف ومولودية الجزائر، سيطرة طفيفة للمحليين خلال الشوط الأول، قبل أن يعود النادي العاصمي في الشوط الثاني ولكن كل المحاولات باءت بالفشل أمام تألق الحارس السطايفي بوسدر.

وعرف اللقاء تضييع لاعب مولودية الجزائر، أندي ديلور، لركلة الجزاء في الدقيقة الـ 64 من الشوط الثاني. وكان ديلور قد ضيع ضربة جزاء في اللقاء الأخير أمام شباب بلوزداد (خسارة 1-3).

ويضيع بذلك فريق مولودية الجزائر فرصة خطف الصدارة ولو ''مؤقتا''، حيث أضحى يحتل مركز الوصافة وحيدا بـ 17 نقطة، في الوقت الذي يحتل فيه وفاق سطيف المرتبة الخامسة (15 نقطة) بمعية مولودية وهران.

وفي اللقاء الثاني، ارتقى شباب بلوزداد إلى وسط ترتيب البطولة المحلية، عقب فوزه أمام ضيفه أولمبي الشلف 2-0.

وافتتح ''أبناء العقيبة'' باب التسجيل، عبر اللاعب محيوص في الوقت بدل الضائع للشوط الأول (د45+5)، قبل أن يعزز زميله الجنوب إفريقي مايو، النتيجة في الشوط الثاني (د53). وعلى ضوء هذه النتيجة، أضحى شباب بلوزداد -الذي سجل فوزه الثالث على التوالي محليا- يحتل الصف الثامن (13 نقطة) بمعية شبيبة القبائل ونجم مقرة، بينما تجمد رصيد جمعية الشلف في النقطة 12 (الصف الـ11).

وانطلقت هذه الجولة أمس السبت بإجراء الدفعة الأولى من المقابلات، والتي عرفت فوز اتحاد خنشلة على أولمبي أقبو (1-0)، فيما سجل نجم مقرة فوزا ثمينا على مولودية وهران (2-1) أبعده عن منطقة الخطر، بينما انتهى اللقاء بين مولودية البيض وترجي مستغانم بالتعادل (1-1) لا يرضي بتاتا الفريق المحلي القابع بالمركز الأخير للترتيب العام.

وكان اتحاد خنشلة أكبر مستفيد في هذه الجولة، بعد تحقيقه للعلامة الكاملة أمام أولمبي أقبو (1-0)، وهو الفوز الذي يمنحه مؤقتا المركز الثالث بـ 16 نقطة، مناصفة مع اتحاد الجزائر الذي يتوفر على مقابلتين ناقصتين. ويعود كل الفضل في الفوز المحقق إلى هداف الفريق حميد جاوشي (د 67). في المقابل يواصل أولمبي أقبو تراجعه، حيث مني بهزيمة جديدة مكتفيا بخمسة نقاط في المقابلات السبع الأخيرة التي لعبها، حيث أهدر فرصة العودة بنقطة التعادل بتضييعه لضربة جزاء في الأنفاس الأخيرة للمباراة أخفق هداف الفريق هارون في تحويلها إلي هدف التعادل، ليبقى مؤقتا في المركز السابع.

وكان نجم مقرة المستفيد الآخر، حيث قلب الطاولة على ضيفه مولودية وهران (2-1). أبناء الحمري تقدموا في النتيجة بهدف بوسالم (45+2) قبل أن ينتفض المحليون بفضل هدافهم فايق عمران صاحب الثنائية (58و90+4 من ضربة جزاء)، ليضع النجم في الصف الثامن (13 ن)، بينما تبقى تشكيلة المدرب الفرانكو-مالي شال في المركز الخامس (15 ن) إلى جانب وفاق سطيف.

وانتهت المباراة الأخيرة المبرمجة أمس بين مولودية البيض وترجي مستغانم بالتعادل (1-1). وكانت المولودية سباقة في التسجيل عن طريق تومي (د 80)، لكن فرحتهم لم تدم طويلا، حيث سرعان ما عدل بلخادم للترجي بعد دقيقتين فقط (د 82).

هذا التعادل يرضي أكثر الزوار الذين يرتقون للمركز الـ 11 بـ 12 نقطة، بينما تبقى تشكيلة البيض ملازمة المركز الأخير برصيد 8 نقاط ولقاء ناقص.

أما باقي مباريات هذه الجولة فستجري يوم الإثنين بين شبيبة القبائل وشبيبة الساورة (سا 16:00) واتحاد بسكرة - شباب قسنطينة (سا 17:30)، بينما تأجلت مقابلة اتحاد الجزائر مع نادي بارادو إلى وقت لاحق.

النتائج الجزئية والترتيب

السبت 30 نوفمبر:

مولودية البيض- ترجي مستغانم 1-1

نجم مقرة - مولودية وهران 2-1

اتحاد خنشلة - أولمبيك أقبو 1-0

الأحد 1 ديسمبر:

وفاق سطيف - مولودية الجزائر 0-0

شباب بلوزداد - جمعية أولمبي الشلف 2-0

الاثنين 2 ديسمبر:

شبيبة الساورة - شبيبة القبائل (سا 16:00)

اتحاد بسكرة - شباب قسنطينة (سا 17:30)

مباراة مؤجلة:

اتحاد الجزائر - نادي بارادو

الترتيب:

الفرق نقاط لعب

1- شباب قسنطينة 18 10

2- مولودية الجزائر 17 10

3- اتحاد الجزائر 16 9

- اتحاد خنشلة 16 11

5- وفاق سطيف 15 10

- مولودية وهران 15 11

7- أولمبيك آقبو 14 11

8- شبيبة القبائل 13 8

- شباب بلوزداد 13 9

- نجم مقرة 13 11

11- جمعية الشلف 12 11

- ترجي مستغانم 12 11

13- شبيبة الساورة 11 9

14- نادي بارادو 9 8

- اتحاد بسكرة 9 9

16- مولودية البيض 8 10