استقالة الرئيس التنفيذي لشركة "ستيلانتيس"

استقال الرئيس التنفيذي لشركة "ستيلانتيس"، كارلوس تافاريس، فجأة، مساء أمس الأحد، بعد شهرين من تحذير بشأن أرباح صانع سيارات جيب وفيات وبيجو، التي فقدت حوالي 40٪ من قيمتها هذا العام، حسب بيان للشركة.

وقالت الشركة إنها ستسعى إلى العثور على رئيس تنفيذي بديل في النصف الأول من عام 2025. وقال كبير المديرين المستقلين، هنري دي كاستريز، في بيان: "إن وجهات نظر مختلفة ظهرت، في الأسابيع الأخيرة، بين كبار المساهمين ومجلس الإدارة وتافاريس، مما أدى إلى استقالة الرئيس التنفيذي".

وأوضح بيان الشركة أن "مجلس إدارتها، بمن في ذلك الرئيس جون إلكان، قبل استقالة الرئيس التنفيذي "بأثر فوري"، وأنه سيتم إنشاء لجنة تنفيذية مؤقتة جديدة، برئاسة إلكان".

وكان تافاريس يعتبر في السابق واحدا من أكثر المديرين التنفيذيين احتراما في صناعة السيارات، وخضع نهجه للتدقيق بعد أن أدى انخفاض المبيعات في أمريكا الشمالية إلى قيام شركة صناعة السيارات، في سبتمبر، بإصدار تحذير بشأن الأرباح للعام 2024. وشمل ذلك توقعات لحرق نقدي يصل إلى 10 مليارات أورو (10,6 مليار دولار)، ويرجع ذلك في الغالب إلى بطء المبيعات والمخزونات المتضخمة في سوقها في أمريكا الشمالية، وهي القوة الدافعة لأرباح المجموعة. ويتواجد مجمع "ستيلانتيس" في الجزائر، بعد أن تم تدشين مصنع لعلامة "فيات"، شهر ديسمبر 2023، حيث يتم تركيب عدة موديلات من العلامة.