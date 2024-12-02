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مال و أعمال

أسعار النفط ترتفع

2 ديسمبر 2024 ()
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ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع عودة التفاؤل بالطلب على النفط، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات، حسبما أفادت به منصة "الطاقة" المتخصصة.

يأتي ذلك بدعم من نشاط المصانع في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، واستئناف الكيان الصهيوني هجماته على لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، ما أجج التوتر في الشرق الأوسط.

وتترقب أسواق النفط اجتماع "أوبك+" المقرر عقده خلال الأسبوع الجاري، للحصول على قرار بشأن سياسة الإنتاج خلال العام المقبل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة، على تراجع للمرة الأولى في 3 جلسات، لكنها سجلت خسائر أسبوعية.

وبحلول الساعة 06:34 صباحا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم فيفري 2025، بنسبة 0,71 %، لتصل إلى 72,35 دولارا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم جانفي، بنسبة 0,74 % لتصل إلى 68,50دولارا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها لحظيا منصة الطاقة المتخصصة.

وأنهي الخامان القياسيان (برنت وغرب تكساس الوسيط) تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض بنسبة 2,9 % و4,5 % على التوالي، كما سجلا خسائر شهرية بنسبة 0,17 % و1,2 % على التوالي.

مصحح

 

 

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