بلاغ هام خاص بتطهير الديون الجبائية

أصدرت وزارة المالية، اليوم الإثنين، بلاغا يتعلق بتطهير الديون الجبائية التي تعدى تاريخها أكثر من 4 سنوات.

وجاء في بيان الوزارة، أن "المديرية العامة للضرائب تدعو الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المهتمين بالاستفادة من الإعفاء من دفع غرامات التحصيل المتعلقة بالديون الجبائية، التي تجاوزت 4 سنوات (المادة 15 من قانون المالية التصحيحي لسنة 2023)، أي تلك التي تاريخ تحصيلها كان قبل 1 جانفي 2021، التقرب من قباضات الضرائب التابعين لها في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، من أجل تقديم طلباتهم ودفع ديونهم الجبائية".

وأشار المصدر إلى أنه "عند انتهاء الآجل المحدد، سيتعين عليهم دفع ديونهم الجبائية متضمنة الغرامات المعنية".