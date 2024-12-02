روسيا تؤكد دعمها لبشار الأسد

أكد المتحدث باسم الكرملين، اليوم الإثنين، أن روسيا تواصل دعمها للرئيس السوري، بشار الأسد، وسط تدهور الوضع في سوريا. ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، قال ديمتري بيسكوف، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي، تعليقا على الوضع في سوريا: "نحن بالطبع نواصل دعم بشار الأسد".

وتابع بيسكوف: "نحن نواصل اتصالاتنا على المستويات المناسبة، ونقوم بتحليل الوضع. وسيتم تشكيل موقف بشأن ما هو مطلوب لتحقيق استقرار الوضع".

للإشارة، شهدت محافظتا حلب وإدلب، شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من الميليشيات المسلحة، وامتدت الهجمات لاحقا إلى محافظة حماة.