سطيف: إنقاذ عائلة من الموت

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الإثنين، من إنقاذ 3 أشخاص جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية سطيف.

وحسب بيان لذات المصالح، "تدخلت فرق المركز المتقدم للحماية المدنية المقدم عبد المجيد دربال بسطيف، صباح اليوم، على الساعة الرابعة و28 دقيقة، لإنقاذ ثلاثة أفراد من عائلة واحدة في شقة بعمارات سكنية ببلدية الأوريسيا، إثر حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من المدفأة بسبب خلل في تصريف غازات الاحتراق".

ويتعلق الأمر برب الأسرة (40 سنة)، الزوجة (34 سنة) والابن الرضيع (سنتان)، كانوا يعانون من صداع، دوار وغثيان، وتم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى سطيف.