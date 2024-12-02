تحسبا للتدخلات الكبرى.. الهلال الأحمر يفتتح مخزنا جديدا

دعم الهلال الأحمر الجزائري شبكته الوطنية، بمخزن جهوي جديد لمعدات الإغاثة والمواد الغذائية الأساسية بولاية تمنراست، يعوّل عليه لتسهيل التدخلات الميدانية الكبرى في جنوب البلاد.

فخلال إشرافها على مراسم الافتتاح، أمس الأحد، أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، إبتسام حملاوي، أن "المخزن يهدف إلى توفير مركز لوجيستي، يتيح تخزين المساعدات وتوزيعها بسرعة وكفاءة لدعم الجهود الإنسانية في الجنوب".

وأبرزت حملاوي، حسب ما أوضحه بيان للهلال الأحمر، أمس الأحد، أهمية هذا الإنجاز في "تحسين الاستجابة للكوارث ودعم الفئات المستحقة في المناطق الحدودية والنائية للوطن، مثمّنة الشراكة مع مجمع الصناعات المحلية "ديفنديس"، التي ساهمت بشكل كبير في إنجاح هذه المبادرة الإنسانية".

وفور افتتاحه، استقبل المخزن 18 شاحنة محملة بـ8008 طرود غذائية، و3008 وحدة من الأغطية، و185 خيمة وأفرشة، بالإضافة إلى مياه معدنية ومواد تنظيف.

وفي إطار زيارتها لولاية تمنراست، أطلقت حملاوي قافلة تضامنية وطبية لفائدة سكان المناطق الحدودية والبدو الرحل، من أمام مقر الولاية.

وتتكون القافلة من مواد أساسية، أغطية وخيام وأفرشة، إلى جانب فريق طبي يضم أطباء مختصين وممرضين لتقديم الرعاية الصحية.