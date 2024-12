La Russie réaffirme son soutien à la Syrie

Le porte-parole du Kremlin a confirmé, ce lundi, que la Russie continue de soutenir le président syrien, Bachar al-Assad, au milieu de la détérioration de la situation en Syrie. Selon l'agence de presse russe Sputnik, Dmitri Peskov a déclaré, lors d'une conférence de presse, en commentant la situation en Syrie "Nous continuons bien sûr à soutenir Bachar al-Assad".

Peskov a ajouté : "Nous maintenons nos contacts aux niveaux appropriés, et nous analysons la situation. Une position sera formulée concernant ce qui est nécessaire pour stabiliser la situation".

À noter que les gouvernorats d'Alep et d'Idlib, dans le nord de la Syrie, ont été la cible, depuis mercredi dernier, d'attaques intensifiées, qualifiées de "plus violentes depuis des années", par des milices armées, et ces attaques se sont ensuite étendues à la province de Hama.