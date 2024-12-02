توقيف المتعدين على رجال القوة العمومية بالعاصمة

تمكنت مصالح الدرك الوطني من توقيف شخصين متورطين في الاعتداء على رجال القوة العمومية بمدينة الشراڤة في العاصمة.

وأوضح بيان لذات المصالح، صادر اليوم الإثنين، أن هذه العملية جاءت "على إثر التعدي على رجال القوة العمومية بمناسبة مباشرة وظائفهم، المتبوع بالضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض، وحدثت الواقعة بتاريخ 4 جويلية 2024، والتي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقطع فيديو يوثق الحادثة".

وأضاف البيان أنه "على الفور باشرت مصالح الدرك الوطني، البحث والتحري ليتضح أن المشتبه فيهما مسبوقان قضائيا، ويقومان بزرع الرعب وسط الأحياء السكنية بمدينة الشراڤة من أجل بسط السيطرة والترويج للمخدرات والأقراص المهلوسة". وأفضت التحريات المكثفة لرجال الدرك الوطني إلى تحديد هويتهما، إذ تم ترصدهما، وذلك بالتنسيق الدائم مع الجهات القضائية المختصة إقليميا.

وأسفرت العملية، حسب البيان ذاته "عن توقيف المعنيين بمسكنهما بعد الحصول على إذن مكتوب بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة"، ولم يشر البيان إلى تاريخ عملية التوقيف.

ووفقا لذات البيان، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.

ووُجهت لهما جنح الاعتداء بالعنف على أفراد القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم مع سبق الإصرار والترصد. بالإضافة إلى إهانة أحد أفراد القوة العمومية بالقول أثناء تأدية مهامهم قصد المساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، ورفض الامتثال لتعليمات أو إشارات رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم.