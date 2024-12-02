غليزان: الدرك يوقف شخصا بحوزته أقراص مهلوسة

أفاد بيان للدرك الوطني، اليوم الإثنين، بتوقيف شخص وبحوزته كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من نوع "إكستازي".

وجاء في بيان مصالح الدرك "أن أفراد الفصيلة الثالثة لتأمين الطريق السيار شرق - غرب بوادي أرهيو في غليزان، أثناء قيامهم بخدمة شرطة الطريق بالحاجز الثابت، أوقفوا شخصا بحوزته كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من نوع إكستازي مقدرة بـ5350 قرصا، و10 ملايين سنتيم كعائدات للترويج، كان يخبئها بإحكام في كيس بلاستيكي تحت المقعد الأمامي للسائق".

وجاءت هذه العملية بعد توقيف سيارة سياحية قادمة من ولاية وهران باتجاه ولاية الجزائر.

وأضاف البيان "أثناء تفتيش السائق وسيارته تفتيشا أمنيا دقيقا، بالاستعانة بالثنائي السينوتقني، تم العثور على الأقراص المهلوسة سالفة الذكر، ليتم توقيفه وتسليمه رفقة السيارة، والمحجوزات إلى فرقة الأمن، والتحري بوادي أرهيو لمواصلة التحقيق".

وكشف البيان أيضا، أنه "بعد التعمق في التحقيق، وتنشيط عنصر الاستعلامات، وتمديد الاختصاص لعدة ولايات من الوطن، تم توقيف شخص آخر متورط في القضية". وفور الانتهاء من الإجراءات القانونية، سيتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي أرهيو.