300 مليار للنهوض بقطاع الطاقة ببرج بوعريريج

كشف مدير مؤسسة "امتياز" لتوزيع الكهرباء والغاز لبرج بوعريريج، مصطفى عبد الرحيم، على هامش تدشين ثلاث وكالات جديدة لسونلغاز، بكل من الحمادية وجعافرة وتسامرت، عن استثمارات هامة، وإنجاز العديد من المشاريع في قطاع الكهرباء والغاز، بتكلفة إجمالية بلغت 253 مليار، تهدف إلى تحسين الإطار الاجتماعي لمواطني الولاية.

وأشرفت السلطات المحلية، أمس الأحد، على تدشين ثلاث وكالات تجارية جديدة بكل من دائرة الحمادية، دائرة جعافرة وبلدية تسامرت لخدمة سكان بلديات دائرة برج زمورة، ليصبح عدد الوكالات التجارية بالولاية تسع وكالات، منها أربع وكالات جديدة، كلها سمحت بتخفيف الضغط عن الوكالة المركزية على مستوى عاصمة الولاية، كما تم في ذات المناسبة تدشين محطة تحويل الكهرباء 60/ 30 كيلو فولط بمنطقة عين السلطان التابعة لبلدية مجانة، بقيمة 49 مليار و300 مليون سنتيم، هذه المحطة التي تدعم إنتاج الكهرباء في عاصمة الولاية، وبلديات المنطقة الشمالية، وتقضي على التذبذبات والانقطاعات الكهربائية، إضافة إلى المحول من نفس الطاقة الذي أنجز على مستوى بلدية العناصر منذ حوالي سنتين، مركز اتصالات وتحكم بالشبكة الكهربائية عبر الولاية، من خلال المراقبة الآلية التي تسمح بسرعة التدخل.

وفي تصريح إعلامي، أوضح والي الولاية أن "ولاية برج بوعريريج استفادت من مشاريع إستراتيجية لدعم قطاع الاستثمار الصناعي بإنجاز محطة تحويل بالمنطقة، عبد المجيد أوشيش، بـ52 مليار سنتيم، ومنطقة عبد السلام بلعيد برأس الوادي، والقطاع الفلاحي بربط 222 مستثمرة فلاحيه بالكهرباء، كما تم إنجاز محول كهربائي بمنطقة عين السلطان بقيمة 49 مليار سنتيم، ومحطة متنقلة ببئر قاصد بتكلفة تقارب ثلاثة ملايير سنتيم، ومحطتين لتخفيض ضغط الغاز".