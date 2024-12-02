اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والمحكمة الدستورية

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الإثنين، عن توقيع اتفاقية تعاون بين دائرته الوزارية والمحكمة الدستورية.

وحسب ما أفاد به بداري، من خلال منشور عبر منصة "فايسبوك"، فإنه تم "توقيع اتفاقية تعاون بين المحكمة الدستورية، ممثلة في رئيسها، الأستاذ عمر بلحاج، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في السيد الوزير كمال بداري".

وقد جاء الاتفاق، بمناسبة مراسم احتفالية تسليم جائزة أحسن أطروحة دكتوراه إفريقية في القانون الدستوري، المنظمة من طرف الأمانة العامة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، للأستاذة زهرة كيلالي من جامعة وهران 2.

وبهذه المناسبة، نوّه الوزير بداري بأن "هذه الجائزة تؤشر إلى جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر، وإسهاماتها القارية".