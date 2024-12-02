"مسار وهران" يطالب بمقعدين دائمين مع حق النقض في مجلس الأمن

أكد محمد علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية جيبوتي والرئيس الحالي لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، اليوم الإثنين، في ختام الندوة رفيعة المستوى على "مطلب القارة الإفريقية المتمثل في مقعدين دائمين بمجلس الأمن الدولي مع حق النقض (الفيتو)، من أجل رفع الظلم المسلط على القارة".

كما عبر محمد علي يوسف عن امتنانه لكرم الضيافة، وشكر الرئيس، عبد المجيد تبون، والشعب الجزائري عن استقبال المشاركين في الندوة الحادية عشرة رفيعة المستوى من أجل السلم والأمن في إفريقيا.

للإشارة، تقدمت الجزائر بهذا المطلب شهر أوت الماضي، على لسان مندوبها لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع.