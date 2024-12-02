المدرسة الجزائرية تنفتح على اللغة الإيطالية

وقّعت الجزائر وإيطاليا، اليوم الاثنين، على اتفاقية جديدة في مجال التربية الوطنية، من شأنها تعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بين البلدين على المديين المتوسط والبعيد.

وتعنى الاتفاقية الموقعة بالجزائر العاصمة، بين كل من وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، ونظيره الإيطالي، جوزيبي فالديتارا، بتطوير تدريس اللغة الإيطالية في الجزائر.

وبهذه المناسبة، أوضح سعداوي، أن هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تعزيز التعاون الثنائي في مجال التربية "شكل فرصة للاطلاع على نظام التعليم الإيطالي وعرض النظام التعليمي الجزائري وآفاق تطويره"، مشيرا إلى أنه تم "تبادل الرؤى والأفكار حول أساليب تطوير اللغة الإيطالية في الجزائر".

ولفت الوزير، إلى أن الهدف من تعليم الأجيال الحالية للغة الإيطالية هو "صناعة أجيال أكثر تقاربا في المستقبل واستعدادا لبناء علاقات إنسانية، وأجيال متشبعة بروح الانفتاح والتعاون مع الشعوب الصديقة التي نتقاسم معها الكثير من المبادئ الإنسانية كمبادئ التحرر والسلام العالمي".

وبدوره، أكد وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي، جوزيبي فالديتارا، أن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها تهدف إلى تعزيز التحاور بين المدرستين الجزائرية والإيطالية، وكذا تطوير التعاون بين البلدين، لاسيما في المجال الثقافي والاقتصادي.