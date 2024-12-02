كأس الجزائر: موعد سحب القرعة

تجرى عملية القرعة الخاصة بالدور الـ32 لمنافسة كأس الجزائر لكرة القدم للموسم الكروي (2024-2025) يوم الخميس 12 ديسمبر بداية من (17:30) بنادي الجيش ببني مسوس (الجزائر العاصمة)، حسبما كشفت عنه الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة.

ويشهد هذا الدور دخول أندية الرابطة الأولى المحترفة رفقة الأندية المتأهلة عن الدور الجهوي الذي جرى نهاية الأسبوع الفارط، والذي عرف إقصاء 13 ناديا من الرابطة الثانية هواة.

وتجرى لقاءات الدور 32 يومي 20 و21 ديسمبر 2024.

قائمة الفرق المعنية بالدور 32 :

الرابطة الأولى :

شباب بلوزداد (حامل اللقب)، مولودية البيض، ترجي مستغانم، نجم مقرة، مولودية وهران، اتحاد خنشلة، أولمبيك أقبو، وفاق سطيف، مولودية الجزائر، جمعية أولمبي الشلف، شبيبة الساورة، شبيبة القبائل، اتحاد بسكرة، شباب قسنطينة، اتحاد الجزائر، نادي بارادو.

الرابطة الثانية للهواة:

اتحاد عنابة، اتحاد الحراش، نصر حسين داي، رائد القبة، نجم بن عكنون، غالي معسكر، شبيبة تيارت، نجم القليعة، اتحاد الشاوية، جمعية الخروب، شبيبة جيجل، وداد مستغانم، شباب باتنة، أولمبي مقران، مستقبل الرويسات، شباب تموشنت، شباب المشرية، اتحاد بشار الجديد.

قسم ما بين الجهات

نصر الفجوج، اتحاد سدراتة، ترجي قالمة، شبيبة بجاية، مولودية بجاية، شباب حي الجبل، شبيبة عزازقة، نادي سيدي عبد المومن، وداد تسمسيلت، اتحاد البليدة، أولمبي وادي الفضة، شباب بني تامو، شباب الزاوية، أمل العلمة، رائد بوقاعة، اتحاد سطيف، مولودية العلمة، اتحاد تلمسان، اتحاد الكرمة ،اتحاد بلعباس، أمل بريكة، مولودية بريكة، نجم بوعقال، اتحاد النزلة، ب. حاسي الرمل، نجم تقرت.

الجهوي الأول :

م. أرزيو، مولودية الشهداء

الجهوي الثاني:

نادي ثنية العابد، شباب سنجاس.