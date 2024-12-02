زيتوني ينسحب خلال قمة اقتصادية في نيودلهي (فيديو)

انسحب الوفد الجزائري بقيادة وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين، من القاعة التي احتضنت فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لقمة الشراكة المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي، وذلك فور دخول ما يسمى وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال الصهيوني قاعة الاجتماعات لإلقاء كلمته في هذه القمة.

وحسب بيان وزارة التجارة "جاء هذا الموقف الحازم ليؤكد التزام الجزائر الثابت بمبادئها الداعمة للقضية الفلسطينية ورفضها القاطع لأي تطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يواصل ارتكاب المجازر والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل".

وأضاف البيان أن سفير جامعة الدول العربية لدى الهند التحق بالوزير زيتوني بعد انسحابه، مقاطعا كلمة وزير الاحتلال الصهيوني.