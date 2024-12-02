انطلاق أشغال مشروع هام للسكة الحديدية

تم اليوم الإثنين ببلدية تيسمسيلت، إعطاء إشارة انطلاق مشروع إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين ولايتي تيارت وتيسمسيلت على مسافة 63.5 كلم.

ويندرج هذا الخط في إطار مشروع كلي لإنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين ولايات غليزان وتيارت وتيسمسيلت على طول 185 كلم ويتضمن إنجاز عدة منشآت فنية، كما يدخل في إطار مشروع خط السكة الحديدية للهضاب العليا الرابط بين تبسة شرقا وسيدي بلعباس غربا.

وحددت آجال تجسيد المشروع بـ 20 شهرا، حسب الشروحات المقدمة من قبل إطار من الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمار في السكة الحديدية.

وللإشارة سيشتغل القطار عند وضع هذا الخط حيز الخدمة على نقل السلع والبضائع والمسافرين بسرعة قصوى تبلغ 160 كلم في الساعة.