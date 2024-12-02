"الجزائر تعمل لإعلاء صوت إفريقيا"

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف اليوم الإثنين بوهران، أن الجزائر بصفتها عضو غير دائم بمجلس الأمن للأمم المتحدة "تعمل بكل جد وأمانة وإخلاص لإعلاء صوت إفريقيا والمرافعة عن شواغلها وهمومها والدفاع عن أولوياتها وقضاياها".

وقال وزير الدولة في كلمته الختامية لأشغال الندوة الـ 11 رفيعة المستوى للسلم والأمن بإفريقيا أن الجزائر "تعتز أيما اعتزاز بالمساهمة في إرساء وتثبيت هذا المسار الإفريقي الذي يهدف إلى توحيد وتعزيز صوت قارتنا على الساحة الدولية".

ولفت عطاف إلى أن نتائج هذه الدورة "من شأنها أن تقدم إضافة نوعية لجهدنا المشترك هذا، لاسيما وأنها سلطت الضوء باحترافية وامتياز على سبل وآفاق رفع التحديات التي تواجهها قارتنا، على الصعيدين الخارجي والداخلي على حد سواء".