حجز قنطار من الكوكايين

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات، في عملية نوعية نفذت بحر الأسبوع المنصرم، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة متكونة من أربعة أشخاص من بينهم رعية من جنسية فرنسية.

ووفق بيان للشرطة الجزائرية، مساء اليوم الإثنين، تم حجز كمية ضخمة من المخدرات الصلبة تمثلت في 100 كلغ و340 غرام من الكوكايين.

وخلال نفس العملية، تم ضبط 89 كلغ و860 غرام من الإكستازي (أقراص ومسحوق)، إضافة إلى 81 كلغ و820 غرام من الكيف المعالج، و181 قرص من المؤثرات العقلية، وتجاوزت القيمة المالية للمخدرات المحجوزة بمختلف أنواعها قيمة 250 مليار سنتيم.

كما تم حجز مبلغ مالي يقدر بمليار و849 مليون سنتيم من عائدات الترويج، مركبتين (واحدة نفعية وأخرى سياحية) ودراجة نارية.

وحسب ذات البيان، فإن هذه العملية النوعية جاءت بعد "عمل استعلاماتي ميداني دقيق، مكن محققي المصلحة من الكشف عن عناصر الشبكة الإجرامية المنظمة وتوقيفهم، مع ضبط هذه الكميات الضخمة من المخدرات بداخل مسكن يقع بأحد أحياء الجزائر العاصمة، والذي يستغله أفراد هذه الشبكة لإخفاء وترويج هذه السموم، ونقلها باستعمال مركبات من مختلف الأنواع، تمت تهيئتها بمخابئ سرية أنشئت خصيصا لهذا الغرض".

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، عن جناية الحيازة والشراء قصد البيع وتخزين وتوزيع ونقل المخدرات والمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة وجناية استيراد المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة وجنحة تبييض الأموال.