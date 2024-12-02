وقف إطلاق النار مهدد بالانهيار

للمرة الأولى منذ دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الفائت، أعلن حزب الله أنه شن هجوما على موقع عسكري صهيوني "ردا على الخروقات الإسرائيلية".

وقال في بيان أنه "على إثر الخروقات المتكررة التي يبادر إليها الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف النار، نفذ الحزب مساء اليوم الاثنين ردا دفاعيا أوليا تحذيريا"، مستهدفا "موقع رويسات العلم" التابع للجيش الصهيوني في تلال كفرشوبا اللبنانية.

من جهته، أعلن الجيش الصهيوني أن حزب الله أطلق "قذيفتين صاروخيتين" نحو منطقة مزارع شبعا.

وقال في بيان إن القذيفتين سقطتا "في مناطق مفتوحة"، مضيفا أنه "لم ترد أنباء عن إصابات".

في هذا الإطار، شدد ما يسمى برئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو على أن "إسرائيل سترد بقوة" بعد أن نفذ حزب الله ضربة على موقع عسكري.

بدوره توعد وزير الدفاع يسرائيل كاتس حزب الله "برد قاس" على الهجوم. وكتب على منصة "إكس": "لقد وعدنا بالعمل ضد أي انتهاك لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله، وهذا بالضبط ما سنفعله"، مؤكدا أن "إطلاق حزب الله النار نحو موقع للجيش الإسرائيلي سيقابل برد قاس".

وبوقت سابق اليوم، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الكيان الصهيوني يخرق الهدنة بشكل فاضح.

كما دعا في بيان اللجنة المكلفة بمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار إلى مباشرة مهامها بشكل عاجل وإلزام الكيان الصهيوني بوقف انتهاكاته.

وحثها أيضا على إلزام القوات الصهيونية بالانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب.

وكان جيش الاحتلال قد قصف عدة مرات خلال الأيام الماضية بلدات حدودية، لا سيما قرية الخيام. كما حلقت مسيرات في الأجواء اللبنانية مرارا.