الأوضاع في سوريا: خلية أزمة بوزارة الخارجية

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، عن تشكيل خلية أزمة لأجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بأعضاء الجالية الوطنية المقيمين في سوريا.

وحسب بيان وزارة الخارجية فإن هذا الإجراء اتخذ تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وعلى إثر تطور الأوضاع الأمنية بالجمهورية العربية السورية.

ودعت الوزارة المواطنين الجزائريين الذين لا يزالون متواجدين بالأراضي السورية إلى التواصل المستمر مع مصالحها، وذلك من أجل "ضمان التعامل الفعال والسريع مع تطورات الأوضاع التي تستدعي توخي أقصى درجات الحيطة والحذر".

ووضعت الوزارة أمام أعضاء الجالية رقما أخضر هو: 0021321504500، إضافة إلى أرقام سفارة الجزائر بدمشق على النحو التالي: 00963113336195 -00963113334548 - 00963113331446 .