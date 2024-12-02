الرائد ينجو من "الفخ البسكري" (فيديو)

نجا رائد ترتيب الرابطة المحترفة الأولى، شباب قسنطينة، من الهزيمة في بسكرة أمام الاتحاد المحلي، بعدما أدرك التعادل في اللحظات الأخيرة من المقابلة التي تدخل في إطار الجولة الحادية عشرة.

وافتتح المحليون باب التسجيل بتسديدة رائعة للمهاجم بوزيان في الدقيقة الـ 39، قبل أن يعدل البديل نكامبي النتيجة للزوار في الدقيقة الـ 89 مستغلا خطأ مشتركا بين دفاع وحارس مرمى اتحاد بسكرة.

وتبقي هذه النتيجة "السنافر" في الصدارة برصيد 19 نقطة فيما يبقى "أبناء الزيبان" في المرتبة الـ 14 برصيد 10 نقاط.

وفي إطار نفس الجولة، حسم التعادل المقابلة التي جمعت بين شبيبة الساورة وشبيبة القبائل بملعب 20 أوت 1955 ببشار.

وتقدم الزوار مبكرا عن طريق بوعالية في الدقيقة الثانية ثم عدل أقاسم لنسور الجنوب في الدقيقة الـ 30 عن طريق ضربة جزاء.

النتائج:

السبت 30 نوفمبر:

مولودية البيض- ترجي مستغانم 1-1

نجم مقرة - مولودية وهران 2-1

اتحاد خنشلة - أولمبيك أقبو 1-0

الأحد 1 ديسمبر:

وفاق سطيف - مولودية الجزائر 0-0

شباب بلوزداد - جمعية أولمبي الشلف 2-0

الإثنين 2 ديسمبر:

شبيبة الساورة - شبيبة القبائل 1-1

اتحاد بسكرة - شباب قسنطينة 1-1

مباراة مؤجلة :

اتحاد الجزائر - نادي بارادو

الترتيب : نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 19 11

2. مولودية الجزائر 17 10

3. اتحاد الجزائر 16 9

--. اتحاد خنشلة 16 11

5. وفاق سطيف 15 10

--. مولودية وهران 15 11

7. شبيبة القبائل 14 9

--. أولمبيك آقبو 14 11

9. شباب بلوزداد 13 9

--. نجم مقرة 13 11

11. شبيبة الساورة 12 10

--. جمعية الشلف 12 11

--. ترجي مستغانم 12 11

14. اتحاد بسكرة 10 10

15. نادي بارادو 9 8

16. مولودية البيض 8 10.