بداري يتقدم بخطوة تجاه طلبة الطب المضربين

وثّقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استجابتها لواحد من أهم مطالب طلبة الطب المضربين منذ بداية السنة الدراسية، المتعلق بالتصديق والتأكد من صحة الشهادات والوثائق البيداغوجية في العلوم الطبية.

وذكرت الوزارة في تعليمة وقعها الامين العام للوزارة، تأكدت من صحتها "الخبر"، "أبلغكم أن إجراءات تصديق الوثائق البيداغوجية في العلوم الطبية شهادات نجاح وكشوف نقاط والتأكد من صحتها، معمول بها بطريقة عادية، سواء على مستوى مصالح الكليات والجامعات أو على مستوى مصالح الإدارة المركزية".

واوضحت التعليمة أن "عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرخصون للتعامل والرد مباشرة على الهيئات الدولية التي تطلب التأكد من صحة الشهادات والوثائق البيداغوجية في العلوم الطبية، على غرار هيئة ECFMG" وغيرها من الهيئات الدولية المماثلة".

وطالب الامين العام، من المرسل اليهم "احترام محتوى هذه التعليمة وتبليغها إلى كل مصالحكم وضمان نشرها على أوسع نطاق".

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عشية امس بمقر الوزارة، بطلبة العلوم الطبية لمختلف كليات الوطن، لتقييم مرحلي لوضعية التعليم والتكوين والخدمات في فروع العلوم الطبية في التدرج.

وأكد الوزير، في منشور له في فايسبوك أن كل المطالب المرفوعة حققت، ووعد بمواصلة "معالجة بعض النقاط مع جهات وصية أخرى".

وبالنسبة للطلبة فإنهم يشنون اضرابا وطنيا مفتوحا منذ بداية السنة، رافعين عدة مطالب جوهرية ومن بينهم المطلب موضوع التعليمة .