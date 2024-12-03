خرائط غوغل تتسبب في هلاك 3 أشخاص !

لقي 3 رجال في الهند مصرعهم بعد أن توجهت سيارة أجرة كانوا يستقلونها نحو جسر غير مُكتَمَل حددته لهم خرائط غوغل مما أدى إلى سقوطهم من أعلى الجسر. وفقا لموقع "غيزمودو".



وقالت صحيفة "ذا إكونوميك تايمز" (The Economic Times) الهندية، إن الرجال كانوا متجهين من مدينة إلى مدينة أخرى لحضور حفل زفاف، وكانوا يسيرون ليلا وبالتالي لم يعلموا بحالة الجسر. واكتشف السكان المحليون الحادث بعد يوم من وقوعه حيث عثر أحد الأشخاص على سيارة ملقاة تحت هيكل الجسر غير المكتمل.



وصرح مسؤول محلي للصحفيين بأن السيارة كانت تسير باستخدام خرائط غوغل في وقت الحادث، وألقت عائلات الضحايا اللوم على تطبيق الويب الخاص بالشركة الأميركية، وقال أحد الأهالي "كان يجب أن يُغلق الطريق، لكن لم يهتم أحد بذلك ولا ينبغي أن تُظهر خرائط غوغل الجسر على أنه مكتمل".



وقال مُتحدث باسم غوغل لموقع "فيوتشريزم" (Futurism) "نعرب عن خالص تعازينا لأسر الضحايا، ونحن نعمل بشكل وثيق مع السلطات ونقدم كامل دعمنا للتحقيق في القضية".



وهذه ليست المرة الأولى التي يدفع بها تطبيق خرائط غوغل المستخدمين إلى وجهة تؤدي إلى الموت. وعادةً ما تحصل هذه الحوادث في الليل أو في حالات الضباب الكثيف، عندما لا يستطيع السائقون رؤية ما يحدث حولهم بشكل جيد، ويضطرون لاستخدام خرائط غوغل لتوجيههم بشكل صحيح.



