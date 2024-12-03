مولودية وهران تجرب لاعبين من مالي

يبدو أن إدارة مولودية وهران تريد دخول المركاتو الشتوي مبكرا، بعد أن وقف المدرب إريك شال على محدودية التشكيلة الحالية.

وفي هذا الصدد، حل بداية الأسبوع الجاري، لاعبان من جنسية مالية يخضعان للتجارب مع الفريق، بعد أن شرعا في التدريبات، ويكون المدرب شال وراء استقدامهما.

وحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإنهما يلعبان في المنتخب الوطني المالي للمحليين، وتكوّنا في مدرستي جوليبا والملعب المالي، وهما ينشطان في منصب الوسط الهجومي.

ومن المنتظر أن يحل لاعب دولي يلعب في إحدى البطولات الأوروبية بالقسم الثاني، قيل عنه الكثير، في الأيام القادمة، للإمضاء مباشرة في الفريق، بعد اقتراح من المدرب شال.