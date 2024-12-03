غليزان: حجز كمية من الكوكايين ومبالغ مالية

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الأول بغليزان، من توقيف شخصين وحجز كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين) ومعدات تستعمل في تعاطي هذه السموم.

وحسب بيان لذات الهيئة، صدر اليوم الثلاثاء، فإنه "بعد ورود معلومات مفادها وجود شخصين يروجان المخدرات بأحد الأحياء بوسط مدينة غليزان، وبعد وضع خطة محكمة وترصد للمشتبه فيهما، وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، تم توقيفهما وحجز، خلال عملية تفتيش المسكن، كمية من الكوكايين مهيأة للبيع، وأكثر من 14 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية".

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.