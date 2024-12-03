آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

غليزان: حجز كمية من الكوكايين ومبالغ مالية

3 ديسمبر 2024 ()
+ -

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الأول بغليزان، من توقيف شخصين وحجز كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين) ومعدات تستعمل في تعاطي هذه السموم.

وحسب بيان لذات الهيئة، صدر اليوم الثلاثاء، فإنه "بعد ورود معلومات مفادها وجود شخصين يروجان المخدرات بأحد الأحياء بوسط مدينة غليزان، وبعد وضع خطة محكمة وترصد للمشتبه فيهما، وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، تم توقيفهما وحجز، خلال عملية تفتيش المسكن، كمية من الكوكايين مهيأة للبيع، وأكثر من 14 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية".

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    توقيف المتعدين على رجال القوة العمومية بالعاصمة

    9167 قراءة
  • 3

    حجز قنطار من الكوكايين

    8317 قراءة
  • 4

    ترامب يهدد بـ "جحيم" في الشرق الأوسط

    8056 قراءة
  • 5

    زيتوني ينسحب خلال قمة اقتصادية في نيودلهي (فيديو)

    7730 قراءة