تعليمة وزارية تحدد عدد طلبة العلوم الطبية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عدد الطلبة الجدد الذين سيتم تسجيلهم في السنة الأولى من العلوم الطبية، خلال السنة الجامعية المقبلة 2025/2026.

وحسب تعليمة موقعة من قبل الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الحكيم بن تليس، تحمل رقم 78-18، بتاريخ 01 ديسمبر الجاري، حددت الوصاية عدد طلبة التخصص العلمي للموسم الجامعي المقبل، وكذا توزيعهم على فروع الطب، وطب الأسنان والصيدلة.

وجاء في نص التعليمة، إنه "وفي إطار تحضيرات الدخول الجامعي 2025-2026، تقرّر ضبط عدد الطلبة الجدد الذين سيتم تسجيلهم في السنة الأولى في العلوم الطبية بـ7260 طالبا".

ويشمل هذا العدد - تضيف التعليمة - الفروع الثلاثة على مستوى كل كليات الطب وملحقاتها، وتوزع بـ4700 طالب في الطب، 1540 طالب في الصيدلة، و1020 طالب في طب الأسنان.

ودعا الأمين العام للوزارة الوصية، في الختام، إلى التقيد بمحتوى هذه التعليمة في التحضيرات الخاصة بالدخول الجامعي المقبل.