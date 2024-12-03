الجلفة: احتجاج طالبي التجزئات الاجتماعية

نظم عدد من المواطنين من طالبي التجزئات الاجتماعية في بلدية عين الإبل، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الجلفة، حاملين لافتات كتب عليها: "نطالب الوالي بالإفراج عن قائمة التجزئات بعين الإبل، كفانا وعودا كاذبة، التهيئة الأرضية جاهزة".

المحتجون أكدوا أن السلطات المحلية وعدتهم، في الأسبوع الماضي، بالإفراج عن القائمة اليوم، إلا أن هذا الوعد لم يتحقق، ما أثار استياءهم وحفيظتهم.

وأشار المحتجون إلى أن الوعود المتكررة دون تنفيذ قد أثرت سلبا على حياتهم، إذ كانوا يترقبون بشغف موعد الإعلان، إلا أن التأجيل المستمر أصبح يثير حالة من الغضب والإحباط.

وقد طالب المحتجون بضرورة تدخل السلطات المحلية، وعلى رأسها الوالي، لإنهاء هذا الانتظار الطويل، وتوضيح الأسباب الحقيقية وراء التأخير في تنفيذ الوعود المتعلقة بتوزيع التجزئات الاجتماعية، التي تعتبر أملا للكثيرين في تحسين وضعهم السكني.