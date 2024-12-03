ندوة "الملاعب الآمنة في إفريقيا" بالجزائر

انطلقت بالجزائر، اليوم الثلاثاء، ندوة "ملاعب آمنة في إفريقيا"، حول سلامة وأمن الملاعب، من تنظيم الاتحاد الجزائري لكرة القدم وإشراف الاتحاد الإفريقي "كاف".

فخلال ورشات العمل التي تمتد لـ3 أيام كاملة، يستمع ممثلو الأمن في الأندية المحترفة الجزائرية والأسلاك الأمنية المعنية بتنظيم المباريات المحلية والدولية بالجزائر، إضافة إلى مسؤولي الملاعب الكبرى بالجزائر، إلى دروس نظرية يقدمها خبراء الأمن في "الكاف"، حول السلامة والأمن في الملاعب، تختتم بجانب تطبيقي بملعب نيلسون مانديلا يوم الخميس المقبل.

وأشار أبا بكر حسين، مسؤول الأمن في "الكاف"، في تصريحات صحفية، إلى أن الهيئة القارية اعتمدت، منذ شهر جويلية الماضي، برنامجا خاصا بسلامة وأمن الملاعب، تحت الإشراف المباشر لرئيس "الكاف"، باتريس موتسيبي، وهذا بعد تنامي التجاوزات الأمنية وأحداث العنف في الملاعب الإفريقية.

وأكد مسؤول الأمن في "الكاف"، في ذات التصريحات، أن الهدف هو الوصول إلى صفر ضحية في ملاعب القارة السمراء، التي شهدت، قبل يومين فقط، وفاة أكثر من 50 ضحية، في حادث تدافع خطير بأحد ملاعب غينيا.

من جهته، أكد الأمين العام لـ"الفاف"، نذير بوزناد، في تصريحات لممثلي الإعلام، تطلعه لكي تساهم هذه الندوة في تقديم ما وصفه بمفهوم جديد ودفع جديد حول سلامة والأمن في الملاعب، يعود بالفائدة على البطولة والكرة الجزائرية، التي ليست بمنأى عن أحداث العنف والشغب، خاصة هذا الموسم، وآخرها ما شهده ملعب 5 جويلية، بمناسبة المباراة المحلية بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، وأيضا ملعب مصطفى تشاكر، بين أنصار اتحاد البليدة وأمل الأربعاء.