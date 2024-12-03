أمطار رعدية تجتاح 16 ولاية غدا

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، إلى تساقط أمطار رعدية على بعض من ولايات الوطن.

وجاء في تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي، أن الولايات المعنية هي: مستغانم، الشلف، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر، بومرداس، البليدة، المدية، البويرة وتيزي وزو.

وستكون صلاحية هذه النشرية، بداية من صبيحة غد الأربعاء، على الساعة التاسعة صباحا، إلى غاية الساعة العاشرة ليلا، وتتراوح كميات الأمطار المتساقطة ما بين 20 إلى 40 ملم.

وستشهد كل من ولايات بجاية، شمال سطيف، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف أمطارا غزيرة بكميات تتراوح ما بين 20 إلى 40 ملم، وتفوق محليا 50 ملم.

وستكون صلاحية هذه النشرية، بداية من ظهيرة غد الأربعاء، على الساعة منتصف النهار، إلى غاية يوم الخميس 5 ديسمبر، على الساعة السادسة صباحا.