قرار مفاجئ في كوريا الجنوبية

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، الأحكام العرفية في خطاب تلفزيوني مباشر غير معلن عنه، قائلاً إن هذه الخطوة ضرورية لحماية البلاد من "القوات الشيوعية".

ولم يذكر يون الإجراءات التي سيتم اتخاذها فيما أظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي نزول دبابات الجيش في شوارع العاصمة سيول.

وقال يون في خطابه: "لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة... أعلن بموجبه حالة الطوارئ الأحكام العرفية".

وأغلقت السلطات مبنى البرلمان في سيول، وهبطت المروحيات على سطحه بعد إعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وعلى الفور شهدت سيول مظاهرات أمام مقر البرلمان، احتجاجا على إجراءات الرئيس.

وأمر وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ-هيون بعقد اجتماع لكبار القادة ودعا إلى رفع اليقظة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن الوزارة، الثلاثاء.

وفقًا لقناة "واي تي إن" التلفزيونية المحلية، توجه رئيس البرلمان إلى المجلس وخطط لعقد جلسة لكن مدخل البرلمان مسدود والمشرعين غير قادرين على الدخول.

وقال رئيس الحزب الحاكم هان دونغ هون، الثلاثاء، إن إعلان الأحكام العرفية "خطأ". كما وصفت أحزاب أخرى الإعلان بأنه "غير دستوري ومعادٍ للعامة"، بحسب يونهاب.

ويأتي الإعلان في وقت يشهد به يون تراجعا في شعبية حكومته، حيث يعاني صعوبة في تمرير أجندته السياسية في البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022.

ووصل حزب "سلطة الشعب" الحاكم إلى طريق مسدود مع الحزب الديمقراطي المعارض، حول مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة.