الجزائر تتضامن مع سوريا

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية والمغتربين للجمهورية العربية السورية، بسام صباغ، حسب ما جاء في بيان للوزارة.

ووفق البيان، فقد "سمح الاتصال للسيد وزير الدولة بالاطلاع على التطورات الأخيرة للأوضاع بشمال سوريا، وتأكيد موقف الجزائر الثابت وتضامنها المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، دولة وشعبا، في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تتربص بسيادتها ووحدتها وحرمة أراضيها، وكذا أمنها واستقرارها".

من جانبه، أعرب الوزير السوري عن "بالغ شكره وتقديره للجزائر نظير تضامنها ودعمها للطلب الذي تقدمت به السلطات السورية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الأممي، وكذا إدراج بند حول التطورات الأخيرة في سوريا خلال الاجتماع الطارئ المقبل لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري"، استنادا إلى ذات البيان.

وعادت الأوضاع للاشتعال في سوريا منذ 27 نوفمبر الماضي عندما أعلنت ميليشيات مسلحة هجوما مباغتا على القوات الحكومية، حيث تمكنت من الاستيلاء على مدينة حلب الاستراتيجية وتقدمت جنوبا باتجاه مدينة حماة.