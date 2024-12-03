"كناس" يكشف عن فحوى إخطارات 2024

كشفت رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ربيعة خرفي، عن أن هيئتها تلقت 37 إخطارًا خلال عام 2024 حول عدة موضوعات متعلقة بالضرائب والتربية والمؤسسات العمومية.

وذكرت خرفي خلال جلسة استماع، اليوم، من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، بالمجلس الشعبي الوطني، وفق بيان للهيئة التشريعية، أن الإخطارات تتعلق بإصلاح المنظومة الضريبية وحوكمة المؤسسات العمومية وتحديث المنظومة المصرفية وقضايا التربية الوطنية.

وبالمناسبة ايضاً، قدمت خرفي المنصة الرقمية "طاهات"، التي تُعد "أداة متطورة لجمع البيانات وتحليلها ومشاركتها، مما يسهم في توفير رؤية شاملة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الجزائر".

كما كشفت المسؤولة، عن إطلاق دراسة استشرافية لآفاق 2062، تزامنًا مع مئوية استقلال الجزائر، بهدف بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحولات المستقبلية، بحسبها.

ويلعب الـ "كناس"، وفق رئيسته، دورا في "ضمان تنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية الوطنية، والتنسيق بين مختلف الهيئات لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية".

واضافت ان الهيئة تعمل على " توفير إطار التشاور الوطني حول سياسات التنمية" و"تعزيز الحوار الدائم بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين" إلى جانب "تقييم القضايا الوطنية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي " و"تقديم اقتراحات وتوصيات للحكومة".

بدورهم، طرح النواب عدة تساؤلات، شملت هيكلة المجلس وتخصص لجانه وتنويع الاقتصاد الوطني ومعالجة السوق الموازية.