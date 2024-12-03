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أخبار الوطن

لقاء هام بخصوص القنوات التلفزيونية الخاصة

3 ديسمبر 2024 ()
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ترأس المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، كمال سيدي السعيد، ووزير الاتصال، محمد مزيان، لقاءً مع مدراء القنوات التلفزيونية الخاصة المعتمدة.

وحسب بيان على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على "فايسبوك"، تناول اللقاء، الذي جاء بطلب من مدراء تلك المؤسسات، "الآليات التقنية للتكيف مع القانون العضوي للإعلام وقانون السمعي البصري الجديدين، حيث تم طرح وجهات النظر والانشغالات المختلفة من أجل انتقال سلس في تنفيذ محتوى القوانين".

وحضر اللقاء إطارات من المديرية العامة للاتصال وكذا مدراء المؤسسات والهيئات العمومية في مجال الاتصال والسمعي البصري، وفق ذات البيان.

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