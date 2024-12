"Rencontre importante concernant les chaînes de télévision privées"

Le conseiller auprès du président de la République en charge de la Direction générale de la communication, Kamel Sidi Saïd, et le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, ont présidé une réunion avec les directeurs des chaînes de télévision privées agréées.

Selon un communiqué publié sur la page officielle de la présidence de la République sur Facebook, la rencontre, qui a eu lieu à la demande des directeurs de ces médias, a porté sur les "mécanismes techniques d'adaptation à la nouvelle loi organique sur les médias et la nouvelle loi sur l'audiovisuel". L'objectif était d'échanger sur les différentes perspectives et préoccupations afin d'assurer une transition fluide dans la mise en œuvre des contenus de ces lois.

Étaient également présents lors de cette réunion, des cadres de la Direction générale de la communication ainsi que des responsables d'institutions et d'organismes publics dans le domaine de la communication et de l'audiovisuel.