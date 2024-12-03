كأس الجزائر: تقديم مباريات الأندية المشاركة في المنافسات الإفريقية

تم تقديم مباريات الأندية الأربعة المشاركة في المنافسات الإفريقية المتعلقة بالدور الثاني والثلاثين من كأس الجزائر لموسم 2024-2025، إلى يومي 31 ديسمبر 2024 والفاتح جانفي 2025، حسب ما أعلنت عنه اليوم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وستجرى مباريات الدور الثاني والثلاثين للسيدة الكأس يومي 2 و3 و4 جانفي 2025 والتي تتزامن مع الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات لرابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ففي منافسة رابطة الأبطال، يمثل الجزائر كل من مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، بينما يشارك في منافسة كأس الكاف شباب قسنطينة واتحاد الجزائر.

وستسحب قرعة الدور الثاني والثلاثين يوم الخميس 12 ديسمبر ابتداء من الساعة الخامسة والنصف مساء بنادي الجيش في بني مسوس (الجزائر).